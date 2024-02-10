استشهاد 22 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على رفح جنوب غزة

استشهد 22 فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف إسرائيلي مكثف استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه انتشلت 22 شهيدًا من عدة منازل تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف خلال الساعات الماضية، كما واصلت مدفعية وطائرات الاحتلال قصف المناطق الشرقية من المدينة.

في سياق متصل، حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية من خطورة الوضع الإنساني في مدينة رفح جنوب القطاع في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية والغذاء في المدينة، مؤكدة أن أي اجتياح بري للمدينة من الاحتلال الإسرائيلي سيحدث كارثة إنسانية نظرًا لحالة الاكتظاظ الشديدة في المدينة التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني للاحتماء من القصف الإسرائيلي.