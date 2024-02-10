النمر العربي.. رمز الجمال البري المهدد بالانقراض

ياسر رشاد - القاهرة - النمر العربي.. تنفذ العديد من الجهات الحكومية السعودية والأهلية عددًا من البرامج والمبادرات احتفاءً باليوم العالمي للنمر العربي، بهدف تسليط الضوء على مكانة النمر العربي والتوعية بأهمية الحفاظ عليه، عبر برنامج كات ووك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم كات ووك 2024 عبر منصة إكس وبثوا عبر معرفاتهم الشخصية صوراً للنمر العربي مبينين من خلالها أن النمر العربي يعد رمزاً للجمال البري والقوة في الثقافة السعودية، ويحمل تاريخاً عريقاً ويثير الإعجاب بجماله وقوته والقصص الشعبية التي حدثت حوله.

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 فبراير يوماً عالمياً للنمر العربي في القرار 77/295 لإذكاء الوعي بشأن هذا النوع البري المهدد بالانقراض.

النمر العربي

النمر العربي، هو نوع فرعي من النمور المهددة بالانقراض ويسكن شبه الجزيرة العربية، وهو واحد من أصغر سلالات النمور، ويبلغ متوسط وزنه بين 30 و 40 كجم للذكور، وبين 25 و 35 كجم للإناث، ويتميز لون فرائه بالبرتقالي الشاحب اللون مع ورديات صغيرة متباعدة.

يتواجد النمر العربي، في عدد قليل من الجيوب المعزولة في عُمان واليمن، كما يتواجد كذلك في المملكة العربية السعودية، وبسبب فقدان موائلها وقلة الفرائس انخفضت أعدادها بشكل كبير، وكذلك بسبب هجمات رعاة الماشية عليها.

وتشير التقديرات إلى تبقي ما يقل عن 200 نمر عربي في برية شبه الجزيرة العربية.

عوامل التهديد النمر العربي

ومن عوامل التهديد التي تتعرض لها هذه النمور اتساع رقعة التحضر العمراني والزراعة والإفراط في ممارسات الرعي، وممارسات الصيد الجائر والاتجار المُجّرَم بالأنواع البرية.

وتسعى الأمم المتحدة في إيجاد نظام بيئي يهيئ ظروف مواتية لتواجد النمر العربي، واستعادة مجموعات الفرائس الطبيعية، ونشر برامج التوعية العامة للحد من الصراع بين الإنسان وهذه النمور.

وكذلك تسعة ليتمتع النمر العربي بالحماية القانونية في كافة بقاع موطنه الطبيعي، إلا أن هناك حاجة إلى تنفيذ القوانين وتحسين الإدارة الفعالة للأعداد الباقية من هذه النمور بما يضمن بقائها.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 فبراير يومًا عالميًا للنمر العربي في القرار 77/295 لإذكاء الوعي بشأن هذا النوع البري المهدد بالانقراض.

وأكد قرار الأمم المتحدة على الأهمية الحيوية للنمر العربي للنظام البيئي العربي، ورحب بالمبادرات الإقليمية التعاونية لصونه وغيره من الأنواع المهددة بالانقراض، كما شدد على الحاجة الملحة لزيادة الدعم العالمي لضمان بقاء الأنواع الفرعية على المدى البعيد.

ودعا القرار 77/295 لإذكاء الوعي بشأن هذا النوع البري المهدد بالانقراض، إلى تعزيز الجهود التي تبذلها دول المجموعة العربية وأصحاب المصلحة المعنيين، من مثل المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية ووكالات الأمم المتحدة.

ويستهدف الاحتفال بهذا اليوم الدولي لتعزيز الاهتمام الذي تشتد الحاجة إليه للمحنة التي يعانيها النمر العربي المُعرض للانقراض.