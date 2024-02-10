تعليم السويس: الحصة الأولى بالمدارس عن بطولات الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن المديرية خصصت الحصة الأولى في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للحديث عن بطولات رجال الشرطة المصرية ومعركة الإسماعيلية التاريخية وتضحيات رجال الأمن في الحرب على الإرهاب.

وأضاف عمارة أن الدراسة تنطلق غدا الأحد في السويس داخل 459 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة، والتي تضم 190 ألف طالب وطالبة، بينما بدأت اليوم 3 مدارس فقط الفصل الدراسي الثاني.

وأنهت مديرية التربية والتعليم استعدادها لعودة الدراسة غدا، بعد عقد عدة اجتماعات تنسيقية لتحقيق الانضباط في اليوم الدراسي، والذي يتحقق بتوزيع الأدوار والمهام الاشرافية داخل المدرسة، ومتابعة دخول حضور الطلاب والالتزام طوال اليوم الدراسي وحتى انصراف آخر طالب.

وشدد ياسر عمارة على ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني واستكمال مجموعات الدعم بالمدارس والتي لاقت إقبال من الطلاب في الفصل الدراسي الأول.

ووجه بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أُسبوعيا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة.

كما وجه بتفعيل الإجراءات العقابية للغياب، وضرورة توفير كافة سبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعلمية وضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق الانتظام والانضباط.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس إلى تفعيل غرفة العمليات بالمديرية وتواصلها الدائم لحظة بلحظة بغرف عمليات الإدارات التعليمية علاوة على توزيع فرق عمل من قيادات المديرية لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية منذ بداية الفصل الدراسي الثاني والاهتمام بطابور الصباح والالتزام بتحية العلم.