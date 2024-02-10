35 جنيها عن المادة الواحدة.. موعد وأماكن تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا عن استقبال أعمال التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية، بدءًا من الغد الأحد لمدة أسبوعين، حتى يوم 25 فبراير.

أشار مصطفى إلى أن التظلمات تقدم داخل 3 قطاعات على النحو التالي:

طلاب إدارات مراكز ( مغاغة - العدوة - بنى مزار ) يقدمون التظلم بمدرسة بني مزار الإعدادية بنات التابعة لإدارة بنى مزار التعليمية بدأ من الساعة التاسعة صباحاً .

فيما يقدم طلاب إدارات ( مطاي - سمالوط - المنيا ) التظلمات بمدرسة 25 يناير الإعدادية بنات التابعة لإدارة المنيا التعليمية، بدءًا من الساعة ٢ ظهراً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

ويقدم طلاب إدارات ( أبوقرقاص - ملوي - ديرمواس) التظلمات بمدرسة ملوى الثانوية الزراعية التابعة لإدارة ملوى التعليمية بدًء من الساعة التاسعة صباحاً.

ويقوم ولي الأمر بتسديد مبلغ 35 جنيها عن كل مادة يريد التظلم فيها بكل لجنة تظلم المذكورة عاليه.