بوحبيب يلتقي عبداللهيان في وزارة الخارجية

يلتقي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في هذه الاثناء في وزارة الخارجية، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

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