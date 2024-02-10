الخازن بحث مع المطران عون الأوضاع اللبنانية

زار النائب فريد هيكل الخازن مطرانية جبيل المارونية، حيث قدّم التهاني لراعي الابرشية المطران ميشال عون بمناسبة عيد مار مارون. وكانت جولة أفق على اوضاع الساحتين اللبنانية عمومًا والجبيلية خصوصًا. وأكد الخازن وقوفه إلى جانب مطرانية جبيل، معربا عن "تطلعه الى التعاون مع المطران عون على كافة الصعد".

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