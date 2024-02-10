انت الان تتابع خبر سببها "بعوضة".. ما اعراض حمى الضنك وطرق الوقاية منها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المدير العلمي ‫لمركز طب السفر في ألمانيا، توماس يلينيك، إن مرض حمى الضنك ينتشر بشكل رئيسي في تلك ‫المناطق الاستوائية، وكذلك في بعض ‫الدول الأوروبية.

وينتقل مرض حمى الضنك عبر بعوضة، تعرف بالعديد من الأسماء، منها "بعوضة النمر" و"بعوضة الحمى الصفراء" و"بعوضة الضنك"، وتتراوح أعراض الإصابة بين الحمى والصداع.



أعراض حمى الضنك

الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم

آلام الأطراف والمفاصل

الصداع

الارتجاف

الحكة والطفح الجلدي

تورم العقد الليمفاوية

البعوض ينقل فيروس حمى الضنك

وقد تتخذ حمى الضنك في بعض الحالات مسارا شديدا، يشكل خطرا على الحياة، إذ يعاني المريض من:

آلام بالبطن

قيء مستمر

ضيق في التنفس

نزيف ‫الأغشية المخاطية

‫علاج حمى الضنك

ويمكن علاج الحالات البسيطة من حمى الضنك بالأدوية الخافضة للحرارة ‫ومسكنات الألم، ولكن الحالات الخطيرة تستلزم تلقي الرعاية الطبية في ‫المستشفى.

ويمكن الوقاية من حمى الضنك بتلقي التطعيم ضد حمى الضنك خاصة للمسافرين إلى المناطق الاستوائية ‫الموبوءة، وحماية الجلد من لدغات ‫البعوض بوضع مادة طاردة للبعوض.

‫وينصح الأطباء كذلك بارتداء ملابس طويلة، تغطي أجزاء الجسم المعرضة للدغات ‫البعوض، مثل اليدين والقدمين.

