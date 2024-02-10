باكستان تصر على قيود الهواتف في الانتخابات

وسط هجمات متفرقة للمتشددين وتوقف غير مسبوق لجميع خدمات الهاتف المحمول، ردت باكستان على الانتقادات الموجهة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية التي أجريت، وأصر رد الفعل شديد اللهجة من وزارة الخارجية على أن التصويت كان سلميا وناجحا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التصويت تم في ظل قيود غير مبررة على حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وقال الاتحاد الأوروبي أيضًا إنه يأسف لعدم وجود تكافؤ الفرص بسبب عدم قدرة بعض الجهات السياسية الفاعلة على خوض الانتخابات.

وأعربت الوزارة عن استغرابها من «النبرة السلبية لبعض هذه التصريحات، التي لا تأخذ في الاعتبار مدى تعقيد العملية الانتخابية، ولا تعترف بالممارسة الحرة والحماسية لحق التصويت من قبل عشرات الملايين من الباكستانيين».

وقالت إنه لم يتم قطع الإنترنت على مستوى البلاد و«تم تعليق خدمات الهاتف المحمول فقط لهذا اليوم لتجنب وقوع حوادث إرهابية في يوم الاقتراع».

التهديدات الأمنية

وقالت الوزارة إن مثل هذه التصريحات «تتجاهل الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن باكستان أجرت انتخابات عامة بسلام وبنجاح، بينما تعاملت مع تهديدات أمنية خطيرة ناجمة في المقام الأول عن الإرهاب الذي ترعاه جهات أجنبية».

وأشادت مجموعة من مراقبي الكومنولث بمسؤولي الانتخابات لإجراء التصويت على الرغم من الهجمات المتعددة، وقالت إنها تلقت تقارير عن الترهيب والعنف ضد المرشحين وأعضاء وسائل الإعلام وغيرهم من المواطنين. وقالت، دون تسمية أي حزب، إنها تلقت أيضًا تقارير عن اعتقالات واحتجازات «خاصة لأنصار وأعضاء حزب سياسي رئيسي».

وفي انتخابات يوم الخميس، لم يحصل أي حزب سياسي على أغلبية بسيطة، وتقدم المرشحون المستقلون المدعومون من رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان في فرز الأصوات.

وأجبر ذلك المنافس الرئيسي لخان، رئيس الوزراء نواز شريف ثلاث مرات، على الإعلان عن خطط لمحاولة تشكيل حكومة ائتلافية. وتم استبعاد خان من الترشح بسبب إدانته الجنائية.

وفاز المرشحون المدعومون من حزب «تحريك الإنصاف» الباكستاني الذي يتزعمه خان، بـ 100 مقعد من أصل 266 مقعدًا في الجمعية الوطنية. وحصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الذي يتزعمه شريف على 71 مقعدا.