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بعد زلة لسانه عن السيسي.. طبيب ترامب وأوباما: لابد من إجراء إختبارات سلامة عقلية لبايدن

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الشارقة - اميمة ياسر - ذكر الطبيب الشخصي للرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب أن الرئيس جو بايدن يحتاج إلى اجتياز عدد من اختبارات العقل قبل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن الطبيب السيناتور روني جاكسون قوله: "إنه يحتاج إلى أكثر من مجرد اختبار فحص واحد.. إنه يحتاج إلى سلسلة كاملة من الاختبارات المعرفية، الموضوعية والموثقة والتي ينقلها طبيبه إلى الشعب الأمريكي".

وأوضح جاكسون أنه لا يقول إن بايدن مريض بشيء مثل مرض الزهايمر. وفي رأيه أن مشاكل بايدن المعرفية مرتبطة بعمره.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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