دفاعات سوريا تتصدى لهجوم إسرائيلي على دمشق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت بعض الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل على ريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله، «إنه في الواحدة وخمس دقائق من صباح أمس، شنت الطائرات الإسرائيلية، غارات جوية باتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة عددا من النقاط في ريف دمشق».

وأوضح المصدر العسكري، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت للصواريخ الإسرائيلية، وأسقطت بعضها، مشيرا إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

ويعد الحادث هو الثاني من نوعه في خلال 24 ساعة؛ ففي وقت سابق من يوم الجمعة، أسقطت وسائط الدفاع الجوي السورية طائرتين مسيرتين دخلتا من اتجاه الجولان السوري.