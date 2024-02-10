14 معتقلا فلسطينيا في الخليل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت القوات الإسرائيلية 14 فلسطينيا، وأغلقت طرقا عدة في بلدة بيت أمر، شمال الخليل بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها، إن ذلك جاء بعد «دهم وتفتيش منازل المعتقلين، كما دهمت قوات الاحتلال منازل عدة، وعبث بمحتوياتها، أثناء عملية الاقتحام».



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