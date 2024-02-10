تصل لـ60 ألف جنيه.. "السياحة" تكشف أسعار عمرة رمضان وموعد التقديم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إنه بدءًا من الأسبوع القادم ينتهي التقديم لرحلات شهر شعبان، ويبدأ التقدم لرحلات شهر رمضان 1445هـ.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات لــ"الخليج 365"، أن أسعار برامج عمرة شهر رمضان سيتوقف ارتفاعها أو انخفاضها اعتمادًا على أسعار صرف الريال السعودي.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج عمرة رمضان الاقتصادية تبدأ من 36 ألف جنيهًا خلال الوقت الراهن، وفقًا للبرنامج الذي يتم اختياره من المُعتمر.

وأشار، إلى أن أسعار برامج عمرة رمضان الخمس نجوم تبدأ من 60 ألف جنيهًا، وتختلف باختلاف البرامج، والبُعد والقرب من الحرم.

الأوراق المطلوبة لحجز عمرة رمضان 1445 هـ:

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من بداية تاريخ الرحلة.

- عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي بها صورة مختومة ويرفق بها أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:

- إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- بطاقة الرقم القومى للمواطنين و3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- سداد رسوم الجواز وفقا للقيمة المالية المقررة.

- بعد تسلم تلك المستندات لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، تستغرق وزارة الداخلية المصرية 3 أيام لاستخراج الجواز وطبعه وتسليمه لطالبه.