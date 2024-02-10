خلال غارة على رفح.. إسرائيل تغتال عنصرين من حماس

الشارقة - اميمة ياسر - قال الجيش الإسرائيلي إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل عنصرين من حركة حماس في رفح بجنوب غزة، السبت.

وأضاف الجيش في بيان أن طائرة للجيش الإسرائيلي قامت بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات والشاباك في وقت سابق اليوم في منطقة رفح بتصفية أحمد اليعقوبي وهو ناشط في حماس كان مسؤولًا عن ترتيبات الحراسة عن قادة حماس ومدير كبير في مباحث محافظة رفح.

وتابع: "خلال الغارة تمت تصفية المدعو أيمن الرنتيسي ناشط عسكري ومسؤول مديرية التحقيقات في الأمن العام التابع لحماس بالإضافة إلى ناشط آخر في مباحث محافظة رفح".

وقتلت غارات جوية إسرائيلية ما لا يقل عن 28 فلسطينيا في رفح في وقت مبكر من السبت، بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه طلب من الجيش التخطيط لإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص من المدينة الواقعة جنوب غزة قبل تصعيد الغزو البري.

لم يقدم بنيامين نتنياهو تفاصيل أو جدولا زمنيا، لكن الإعلان أثار حالة من الذعر على نطاق واسع.

ويتكدس أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في رفح، بعد أن تم تهجير العديد منهم مرارا وتكرارا بموجب أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي تغطي الآن ثلثي أراضي غزة، وليس من الواضح أين يمكنهم الفرار بعد ذلك.