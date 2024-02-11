آلاف الإسرائيليين يطالبون بإقالة الحكومة برئاسة نتنياهو

الشارقة - اميمة ياسر - تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في مدينتي تل أبيب وحيفا، مطالبين بإقالة الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة والتوصل لصفقة تبادل لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

وقالت قناة "12" الخاصة، إن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في ساحة "البيما" وسط مدينة تل أبيب، ضد حكومة نتنياهو، وللمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

كما تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن "مظاهرة حاشدة في تل أبيب لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة تبادل تضمن إعادة كل المخطوفين، ومظاهرتان قبالة منزلي نتنياهو في القدس".

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن "حوالي 3000 إسرائيلي تظاهروا عند تقاطع حوريف في مدينة حيفا، مطالبين بتغيير الحكومة فورًا، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: الانتخابات الآن".

ومن المتوقع أن ترتفع لاحقا مساء السبت وتيرة التظاهرات ضد حكومة نتنياهو، في أنحاء البلاد، وخاصة في مدينتي تل أبيب والقدس.

ويقدر مسئولون إسرائيليون وجود نحو "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، منذ شن "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع.