وزيرة خارجية هولندا: لا نرى أي نتيجة للعمليات في رفح دون كارثة إنسانية أكبر

شددت وزيرة الخارجية الهولندية هانكي سلوت، على أنّ "الوضع في منطقة رفح مقلق للغاية".

ولفتت إلى "أننا لا نرى أيّ نتيجة للعمليات فيها دون كارثة إنسانية أكبر"، وذلك في وقت تزداد في التقارير عن خطة إسرائيلية لشن هجوم محتمل على مدينة رفح في قطاع غزة، الحدودية مع مصر.

وحذّرت عدّة دول عربية ودولية من الهجوم الإسرائيلي المحتمل في رفح والتي يتواجد فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني نزحوا إليها جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي لم تحقق تل أبيب أهدافها المعلنة بعد، أبرزها هزيمة حركة "حماس" واستعادة الأسرى الإسرائيليين.