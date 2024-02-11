رئيسة المجر استقالت من منصبها إثر ضغوطات من المعارضة جراء عفوها عن متحرّش بأطفال

تنحّت رئيسة المجر كاتالين نوفاك عن منصبها، بعدما تعرّضت لضغوط متزايدة من المعارضة في البلاد إثر عفوها عن متهم في قضية تحرش جنسيّ بأطفال.

وطالبت أحزاب المعارضة المجرية الأسبوع الماضي بتنحي نوفاك كرسي عن الرئاسة، فيما تجمهر نحو ألف متظاهر الجمعة أمام مكتبها مطالبين باستقالتها.

وقدمت رئيسة المجر السبت استقالتها على خلفية غضب عارم، أثاره قرارها بالعفو عن رجل متورط في قضية تحرّش بأطفال، حيث استفاد من هذا القرار نحو 24 شخصا في نيسان 2023، ومن بينهم نائب مدير دار للأطفال الذي ساعد المدير السابق للمؤسسة على التستّر على جرائمه.

وقالت نوفاك البالغة 46 عاما: "أعتذر لأولئك الذين جرحتهم ولجميع الضحايا الذين ربما تشكل لديهم انطباع بأنني لا أدعمهم. كنت وسأظل أؤيد حماية الأطفال والعائلات".

وشغلت نوفاك سابقا منصب وزيرة لشؤون الأسر قبل أن تتولى الرئاسة في آذار 2022، لتصبح بذلك أول امرأة تتبوأ المنصب.