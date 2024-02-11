شكرا لقرائتكم خبر عن الملاريا تغزو إثيوبيا.. تسجيل 328 ألف حالة جديدة منذ يناير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت إثيوبيا ارتفاعاً في حالات الإصابة بالملاريا، إذ بلغ عدد المصابين 328881 حالة جديدة منذ بداية هذا العام.
وأفادت - وكالة الأنباء الإثيوبية - نقلًا عن منظمة الصحة العالمية، أنه في الفترة ما بين أول يناير ويوم 28، جرى تسجيل 84 حالة وفاة إثر الإصابة بالمرض أي بزيادة 16 % شهريًا.
وأفادت - وكالة الأنباء الإثيوبية - نقلًا عن منظمة الصحة العالمية، أنه في الفترة ما بين أول يناير ويوم 28، جرى تسجيل 84 حالة وفاة إثر الإصابة بالمرض أي بزيادة 16 % شهريًا.
وباء الملاريايذكر أن مرض الملاريا منتشر في إثيوبيا، وبشكل أكبر في المناطق التي يقل ارتفاعها عن ألفي متر، والتي تغطي ثلاثة أرباع مساحتها التي يُقدر عدد سكانها بـ 52 مليون نسمة .
سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتمادها لقاح R21 / Matrix-M الجديد المضاد للملاريا للاستخدام لدى الأطفال.