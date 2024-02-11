شكرا لقرائتكم خبر عن الملاريا تغزو إثيوبيا.. تسجيل 328 ألف حالة جديدة منذ يناير والان نبدء بالتفاصيل

وباء الملاريا

الدمام - شريف احمد - سجلت إثيوبيا ارتفاعاً في حالات الإصابة بالملاريا، إذ بلغ عدد المصابين 328881 حالة جديدة منذ بداية هذا العام.وأفادت - وكالة الأنباء الإثيوبية - نقلًا عن منظمة الصحة العالمية، أنه في الفترة ما بين أول يناير ويوم 28، جرى تسجيل 84 حالة وفاة إثر الإصابة بالمرض أي بزيادة 16 % شهريًا.يذكر أن مرض الملاريا منتشر في إثيوبيا، وبشكل أكبر في المناطق التي يقل ارتفاعها عن ألفي متر، والتي تغطي ثلاثة أرباع مساحتها التي يُقدر عدد سكانها بـ 52 مليون نسمة .

سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتمادها لقاح R21 / Matrix-M الجديد المضاد للملاريا للاستخدام لدى الأطفال.