شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: إحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على سفن مدنية في البحر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت روسيا اليوم السبت، إنها أحبطت هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على "سفن نقل مدنية" روسية مساء أمس الجمعة، في جنوب غرب البحر الأسود الذي يعد شريانا رئيسيا لتصدير الحبوب والنفط من كلا البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان منشور على تطبيق تيليجرام، أن مركبة مسيرة بحرية أوكرانية اشتركت في الهجوم دُمرت، وأن نيران المدفعية أو الحرب الإلكترونية عطّلت بقية المركبات المسيرة. صادرات الحبوب والبحر الأسود ممر حيوي لصادرات الحبوب الروسية والأوكرانية.

وفي يوليو الماضي، رفضت روسيا تجديد اتفاق بوساطة تركية يسمح بالتصدير الآمن للحبوب عبر المنطقة.