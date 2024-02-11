انخفاض تدريجي وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، من اليوم الأحد 11 فبراير، إلى يوم الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير 2024.

طقس الأحد

شبورة مائية كثيفة صباحاً قد تصل لحد الضباب، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء علي السواحل الشمالية شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

طقس الإثنين

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

انخفاض تدريجي

واعتبارا من يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، يسود انخفاض تدريجي في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء يصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد ونشاط للرياح علي بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

طقس الثلاثاء

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث ( 40 % تقريبا).

من الأربعاء إلى الجمعة

نشاط رياح بنسبة حدوث (50 % تقريبا)، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.