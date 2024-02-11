شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تبحث أسباب توقف مصنع سكر أبوقرقاص الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 6 اجتماعات بداية من اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، منها طلب بشأن دور الدولة في توفير المرافق الأساسية من غاز وكهرباء ومياه لمدينة طربول الصناعية بمدينة أطفيح محافظة الجيزة، وطلبي إحاطة بشأن توقف مصنع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا وأثره في ارتفاع أسعار السكر وخطة الحكومة للتحفيز على التوسع في زراعة قصب السكر.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها طلب بشأن المعوقات التي تؤثر على استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع نتيجة عدم تقدير العملة الأجنبية مما أدى إلى توقف عدد من المصانع عن العمل، وطلب بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تلبية طلبات المستثمرين والصناع بمدينة السادات الصناعية.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي الصناعي بمدينة الصفا الصناعية وعرب العوامر بمحافظة أسيوط ما أدى إلى توقف وغلق المصانع بالمنطقتين الصناعيتين، وأخيرا مناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن إنشاء مدينة الذهب بقناة السويس التي تم الإعلان عنها عام 2021، وأثرها في تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب في مصر، وذلك حسبما ورد في طلبات الإحاطة المدرجة على جدول اجتماعات اللجنة.