5 قتلى إثر انهيار مبنى سكني في المدينة العتيقة لفاس المغربية

أعلنت السلطات المغربية، عن مقتل 5 أشخاص ثلاثة رجال وامرأتان إثر انهيار مبنى سكني، بالمدينة العتيقة لفاس المغربية.
وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن "المبنى المنهار يقع بحي زقاق الرمان قرب ساحة باب الكيسة (اعجيسة) غير بعيد عن وسط المدينة العتيقة".
وبحسب الموقع، فإن سبب الانهيار يعود الى "الزخات المطرية القوية التي شهدتها مدينة فاس يومي الجمعة والسبت"، موضحاً أن "الانهيار أعقب ظهور تصدعات بالمبنى العتيق الذي يتألف من ثلاثة طوابق".
وأضاف "سكان طابقين اضطروا إلى إخلاء المبنى، بينما اختارت الأسرة المنكوبة البقاء بشقتها رغم الأخطار المحدقة التي أصبحت تهدد محل إقامتها بعد ظهور التصدعات".
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