انت الان تتابع خبر 15 ألف موقع أثري في العراق وأكثر من 90% منها "غير مكتشف" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وكيل الوزارة فاضل البدراني إنَّ "العراق يمتلك 15 الف موقعا اثريا، لكن المكتشف من هذا العدد من المواقع لم يصل حتى الآن إلى 10 % منها فقط"، لافتاً إلى "انفتاح العراق على جميع الجهات الدولية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لإرسال فرق تنقيب بمشاركة نظيرتها العراقية".وأكد أن "للعراق قانوناً مهماً جداً بالحفاظ على التراث الذي يتجاوز عمره 200 عام"، مستشهداً بجامع الخلفاء الذي باشرت شركة أعمال تطويره وتأهيله وإمكانية سحب الانحراف الذي أصاب مئذنته.

وأوضح أنَّ "العام الماضي يمكن أن نسميه عام الإنجازات الثقافية والفنية للوزارة التي غطت عموم المحافظات وشغلت حيزاً واسعاً ببغداد في القاعات والمسارح والأداء الإعلامي والثقافي، وسنعمل خلال هذا العام على تأسيس قاعدة ثقافية وفنية، لتقف كل دوائر الوزارة وهيئاتها على قدم صلبة وإعداد خطط عمل خاصة بها ومختصة بكل دائرة منها".