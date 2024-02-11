شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكراني يصد 87 محاولة هجوم للقوات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأوكراني صدّ 87 محاولة هجوم للقوات الروسية خلال اليوم، وفقا لما ذكرته هيئة الأركان العامة في كييف في تقرير الحالة.

ووصفت القيادة العسكرية الأوكرانية الوضع على طول جبهة القتال في الشرق والجنوب بأنه صعب. الحرب الروسية الأوكرانية ويدور القتال بشكل عنيف وتحديدا في قسمين من الجبهة بالقرب من مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ عام 2014.

وشنت القوات الروسية حوالي ثلثي هجماتها هناك على مدار اليوم، وتعرضت بلدة أفدييفكا الصغيرة، الواقعة شمال دونيتسك مباشرة، أيضا للقصف مرة أخرى.

وشنت القوات الروسية 32 هجوما حول المدينة، وبحسب تقرير الحالة فقد صُد 22 هجوما شمال المدينة و10 في جنوبها. قتال عنيف ودار قتال عنيف تقريبا على جبهة مارينكا، وهي بلدة صغيرة جنوب دونيتسك استولت عليها روسيا في أواخر عام 2023 ووقع 31 اشتباكا يوم السبت.

وتركزت المعارك حول بلدتين متجاورتين وهما هيورهيفكا في الغرب ونوفوميخيليفكا في الجنوب.

وتحرز القوات الروسية تقدما بالقرب من نوفوميخيليفكا، وفقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، ولم تقدم هيئة الأركان العامة الأوكرانية أي معلومات عن نتائج المعارك.