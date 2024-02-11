شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات حاشدة في ألمانيا للتنديد باليمين المتطرف والان نبدء بالتفاصيل

مظاهرات في ألمانيا للتنديد باليمين المتطرف

آلاف المشاركين

خطط لطرد ملايين الأشخاص

الدمام - شريف احمد - تظاهر آلاف الأشخاص في أنحاء ألمانيا السبت للتنديد باليمين المتطرف، ولتأييد مجتمع يتسم بالانفتاح والتسامح.وتظاهر ما يصل إلى 4000 شخص بشكل سلمي في ولاية شلزفيج-هولشتاين، فيما تظاهر 3200 شخص في مدينة روستوك في ولاية مكلنبورج-فوربومرن تحت شعار "لن يتكرر ذلك مرة أخرى الآن".وقدر المنظمون عدد المشاركين في هذه المظاهرة بأكثر من 5000، ويقصد بشعار "لن يتكرر ذلك مرة أخرى" في ألمانيا، عدم العودة إلى تكرار ما حدث من جرائم للنظام النازي مرة أخرى.كما تظاهر حوالي 2000 شخص في مدينة فيرنه بولاية شمال الراين-ويستفاليا، وتظاهر نحو 1200 شخص في دائرة أونا بالولاية الواقعة غربي ألمانيا.وفي مدينة زينسهايم بولاية بادن-فورتمبرج تظاهر نحو 1500 شخص تحت شعار "زينسهايم متنوعة"، وذلك حسبما صرح متحدث باسم الشرطة هناك.وتظاهر ما لا يقل عن 1100 شخص في مدينة جوتا بولاية تورينجن، وفقا لتصريحات ممثل لتحالف "جوتا متنوعة"، فيما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 1000 شخص، كما شهدت الولاية عدة مسيرات أخرى شارك فيها عدة مئات.وتشهد ألمانيا موجة من الاحتجاجات الحاشدة ضد اليمين منذ نحو شهر، فيما أفادت الشرطة بأن أكثر من 150 ألف شخص تجمعوا قبالة مبنى البرلمان (رايشستاج) في العاصمة برلين في الأسبوع الماضي.واندلعت الاحتجاجات المنددة باليمين المتطرف في المدن الألمانية الكبيرة والصغيرة، بعد نشر تقرير في 10 من يناير الماضي لمجموعة "كوريكتيف" الصحفية الاستقصائية.وكشف التقرير عن تفاصيل اجتماع بين أفراد من اليمين المتطرف وبين بعض الساسة من حزب البديل من أجل ألمانيا، ليناقشوا خطط لطرد ملايين الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة.