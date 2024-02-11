بلينكن: واشنطن ملتزمة بقيام دولة فلسطينية

القاهرة - كتب محمد نسيم - جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ختام زيارته إلى تل أبيب، الخميس 8 فبراير 2024، "التزام" بلاده بقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

وقال بلينكن في منشور على منصة إكس، إنه التقى خلال رحلته السابعة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مسؤولين "في القدس وتل أبيب لمناقشة آخر التطورات ورحلاتي واجتماعاتي هذا الأسبوع مع القادة الإقليميين، ومدى إلحاح العمل الذي ينتظرنا".

وأضاف: "فُقدت الكثير من الأرواح، ولا يزال الرهائن (الإسرائيليون في غزة ) محتجزون بعيداً عن أحبّائهم، ولا يزال المدنيون (في غزة) يعانون نتيجة هذا الصراع"، وفق تعبيره.

وشدد بلينكن على أنه "علينا أن نواصل العمل على إيجاد الحلول مع وضع هذه التحديات في الاعتبار".

وادعى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة"، وذكر أن ذلك يكون من خلال "إسرائيل مندمجة (في إشارة للتطبيع مع الدول العربية) في المنطقة ودولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب في سلام مع إسرائيل مع ترتيبات أمنية لكلا الشعبين".

وكان بلينكن زار في جولته السعودية وقطر والأردن ومصر والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، في إطار بحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

والثلاثاء، أعلنت " حماس "، تسليم ردها إلى مصر وقطر حول "اتفاق الإطار" لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ومن المقرر أن يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر رد "حماس".

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

المصدر : وكالات