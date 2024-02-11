شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب محافظة إيشيكاوا اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة إيشيكاوا اليابانية.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع في مدينة نوتو الواقعة في المحافظة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.



زلزال الفلبين

ضرب زلزال بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر جزيرة مينداناو الفلبينية أمس.وذكر مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وتم تحديده عند دائرة عرض 8.57 درجة شمالا وخط طول 125.71 درجة شرقا. ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.