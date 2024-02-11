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مقتل 10 مسلحين وإصابة 8 جنود في هجوم شمالي النيجر

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قتل عشرة مسلحين وأصيب ثمانية جنود خلال هجوم نفذته مجموعة مسلحة في منطقة أغاديز شمالي النيجر.

وأوضحت وزارة الدفاع النيجرية في بيان أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة مدني واحد وإلقاء القبض على مسلح، مضيفة أن المسلحين استهدفوا خلال هجومهم مفرزة للقوات المسلحة النيجرية كانت تتولى الحراسة على طريق (أرليت – تباراكات) شمالي البلاد.

وأكدت الوزارة أن الجنود النيجريين تمكنوا من رد المعتدين وتدمير عدة مركبات كما تم ضبط أربعة رشاشات وقذائف وبنادق هجومية وكمية كبيرة من الذخيرة، إضافة إلى بعض الملابس العسكرية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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