مقتل 10 مسلحين وإصابة 8 جنود في هجوم شمالي النيجر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قتل عشرة مسلحين وأصيب ثمانية جنود خلال هجوم نفذته مجموعة مسلحة في منطقة أغاديز شمالي النيجر.

وأوضحت وزارة الدفاع النيجرية في بيان أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة مدني واحد وإلقاء القبض على مسلح، مضيفة أن المسلحين استهدفوا خلال هجومهم مفرزة للقوات المسلحة النيجرية كانت تتولى الحراسة على طريق (أرليت – تباراكات) شمالي البلاد.

وأكدت الوزارة أن الجنود النيجريين تمكنوا من رد المعتدين وتدمير عدة مركبات كما تم ضبط أربعة رشاشات وقذائف وبنادق هجومية وكمية كبيرة من الذخيرة، إضافة إلى بعض الملابس العسكرية.