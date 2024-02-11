زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب شمال باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان الليلة الماضية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 142 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش شمال أفغانستان، حيث شعر بالزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.