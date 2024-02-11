هيئة ادارة السير تعلن آلية جديدة لاستقبال المواطنين وفتح المنصة لحجز المواعيد

أعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات - في بيان، آلية استقبال المواطنين خلال الشهرين المقبلين لإنجاز الخدمات التي تم الإعلان عنها ببياناتها السابقة بالإضافة الى توفير خدمات جديدة، ومنها: • إعادة مركبة سياحية عمومية الى السير • نقل ملكية مركبة سياحية عمومية. وذلك وفقا" لما يلي: أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة: • أيام الثلاثاء الواقع فيهم 13 - 20 - 27 شباط 2024 و5 - 12 – 19 – 26 آذار 2024 • أيام الأربعاء الواقع فيهم 21 – 28 شباط 2024 و 6 – 13- 20- 27 آذار 2024 وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة علما أن المنصة مفتوحة لحجز المواعيد. • أيام الخميس تخصّص للمواطنين أصحاب العلاقة على أن يحضروا بالذات أو بموجب وكلاء عنهم من أقربائهم حتى الدرجة الثانية بموجب وكالة منظمة وفق الاصول، وذلك وفقا" لما يلي: - في 15 شباط و7 و28 آذار 2024 للسيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـ0/ 1/ 3/2 - في 22 شباط و14 آذار 2024 للسيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها : بـ 4 / 6/5 - في 29 شباط و21 آذار 2024 للسيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها : بـ 7/ 8 / 9 ب- أما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية، وطرابلس) فيستكمل العمل في التواريخ المذكورة وفقا لما يلي: • أيّام الثلاثاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها : بـــ 0/ 1/ 3/2 • أيّام الاربعاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها : بــ 4 /6/5 • أيام الخميس للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها :بــ 7/ 8 / 9 كما يهمّ المصلحة تذكير المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على الخدمات التي تقدمها حالياً على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements وعلى المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المنوي إنجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info وذكرت المصلحة، أنها "سوف تقوم بالإعلان عن توفير خدمات جديدة خلال الأيام المقبلة على الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بها".

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