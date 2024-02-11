انت الان تتابع خبر مع اقتراب "الفالنتاين".. قائمة بأعلى الدول بإنفاق الفرد على عيد الحب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يحتفل ما يصل إلى 52٪ من الامريكيين بعيد الحب، و35% من المستهلكين سيتسوقون عبر الإنترنت لشراء هداياهم، فيما تتم زراعة حوالي 224 مليون وردة خصيصًا لعيد الحب، كما تشير الاحصائيات الى ان ما يقرب من 6 ملايين شخص امريكي سيخطبون في عيد الحب.



وتشير احصائيات بسيطة وقليلة متوفرة لـ38 دولة مختارة فقط، الى ان هونغ كونغ تأتي في المرتبة الأعلى بالانفاق على عيد الحب وبمبلغ من 102 يورو لكل فرد، اما في بريطانيا فتأتي ثانيا حيث ينفق الفرد 96 يورو على عيد الحب، وبالمرتبة الثالثة ايرلندا، والرابعة أمريكا، والخامسة إيطاليا، وأتت تركيا بالمرتبة 26 بمتوسط انفاق يبلغ 35 يورو للفرد، وجاءت نيجيريا بالمرتبة الأخيرة بمتوسط انفاق يبلغ 25 يورو للفرد.