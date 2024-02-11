أمن الدولة: توقيف 3 سوريين في بلدة الهري وضبط نحو 11 ألف حبة مخدرة بحوزتهم

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، أنّ "بعد توافر معلومات عن عصابات ناشطة في ترويج المخدرات في قضاء البترون، وبعد المتابعة والرّصد الحثيثين، دهمت دوريّة من مكتب أمن الدولة في البترون- مديريّة الشّمال الإقليميّة، "شاليه" في أحد المنتجعات السّياحيّة في بلدة الهري، وتمّ توقيف 3 سوريّين وهم (ع. أ)، (ع. أ.) و(أ. أ.)".
وأشارت في بيان، إلى أنّه "ضُبط في حوزتهم زهاء 11 ألف حبّة من الحبوب المخدّرة وكميّة من البودرة المستعمَلة في تصنيع المخدّرات"، لافتةً إلى أنّ "التّحقيق يجري معهم تحت إشراف القضاء المختص".
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