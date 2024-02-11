تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - تحطمت مروحية سياحية بالقرب من حدود ولاية كاليفورنيا مع ولاية نيفادا في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد أيام فقط من تحطم مروحية تقل خمسة من أفراد مشاة البحرية الأميركية في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو في بيان لشبكة إن بي سي نيوز، إنه حتى بعد ظهر يوم السبت، لم يتم العثور على أي من الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية يوم الجمعة.

ولم تحدد السلطات عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، لكن تم الإبلاغ عن وجود ستة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن المروحية تحطمت حوالي الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش يوم السبت) بالقرب من مدينة نيبتون، الواقعة على أطراف محمية صحراء موهافي، وفقاً لصحيفة نيويورك ديلي نيوز الأميركية.