شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يتحدون منظمات دولية: هاتوا دولة تنهض بحقوق الإنسان مثل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة رضوى جعفر وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، الشكر للجنة التضامن بمجلس النواب، لمناقشتها مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت جعفر، إن مشروع القانون يضم فئة كبيرة من المجتمع قدمت الكثير للبلد، ويتوافق مع الرؤية السياسية، داعية مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون لأنه يعد بمثابة ردا للجميل لأهلينا .

بدوره قال النائب طارق رضوان، أوافق علي مشروع القانون، لأنه يتماشى مع المواثيق الدولية والدستور المصري، مشيرا إلي أن مشروع القانون يتوافق مع المحور الثاني للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعلن رضوان، التحدي لجميع المراكز البحثية التي تنتقد الأوضاع الحقوقية في مصر، قائلا :" السلطة التشريعية أقرت تشريعات تتوافق مع رؤية السياسية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وياريت بعض المراكز البحثية التي تنتقد حقوق الإنسان في مصر تأتي لنا بمثال أو دولة كمصر تنهض بالملف مثل الدولة المصرية التي انتصرت لحقوق الإنسان".