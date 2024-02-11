شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: مشروع قانون حقوق المسنين يخدم 9 ملايين مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن مشروع القانون يتوافق مع الدستور المصري، ويعد التزام أخلاقي وديني، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم "ليس منا ما يوقر كبيرا" معلنا الموافقة على مشروع القانون الذي يظهر حضارة الدولة المصرية، ومؤكدا أن مشروع القانون يخدم 9 ملايين مواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

ووجه الشكر للرئيس السيسي علي حزمة القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية والتي قدرت بجمالي 180 مليار جنيه وتضمن زيادة المعاشات 15% ، واصفا القرارات باليوم التاريخي في سبيل وطنا".

وأوضح أن مشروع القانون يخدم 9 ملايين مسن وأكثرهم سيدات ويضمن الرعاية الصحية لهم.

بدوره قال النائب عبد الوهاب خليل، إن مشروع قانون حقوق المسنين، رد الجميل لكبار السن ويتوافق مع الدستور، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، كما أنه يكفل حياة كريمة للمسنين، معلنا الموافقة على مشروع القانون.