فضل الله: الوطن لا يبنى الا بلغة الحوار والتواصل

أشار السيد علي فضل الله، خلال لقائه وفداً من الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية ال المقداد الخيرية، الى "أهمية تعزيز الروابط العائلية الإيجابية التي تساهم في النهوض بهذا المجتمع وتقويته امام كل التحديات والضغوطات مشيرا إلى أن الإسلام حث على صلة الأرحام والعمل على تقويتها".

ودعا فضل الله، إلى "ضرورة الاستفادة من هذا التنوع الذي يشكل غنى وطابع هذا الوطن، وجعل هذا التنوع مساحة للحوار الحضاري والإنساني بدل التعصب واثارة الحساسيات فهذا الوطن لا يبنى إلا بلغة الحوار والتعايش والتواصل بين جميع مكوناته بدلا من لغة الانقسام والفدرلة وغير ذلك من مشاريع وبتعزيز الوحدة الداخلية حتى نكون قادرين على مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية".