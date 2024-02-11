أشار السيد علي فضل الله، خلال لقائه وفداً من الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية ال المقداد الخيرية، الى "أهمية تعزيز الروابط العائلية الإيجابية التي تساهم في النهوض بهذا المجتمع وتقويته امام كل التحديات والضغوطات مشيرا إلى أن الإسلام حث على صلة الأرحام والعمل على تقويتها".
ودعا فضل الله، إلى "ضرورة الاستفادة من هذا التنوع الذي يشكل غنى وطابع هذا الوطن، وجعل هذا التنوع مساحة للحوار الحضاري والإنساني بدل التعصب واثارة الحساسيات فهذا الوطن لا يبنى إلا بلغة الحوار والتعايش والتواصل بين جميع مكوناته بدلا من لغة الانقسام والفدرلة وغير ذلك من مشاريع وبتعزيز الوحدة الداخلية حتى نكون قادرين على مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية".
كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله: الوطن لا يبنى الا بلغة الحوار والتواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.