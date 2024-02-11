جنرال إسرائيلي ينتقد سياسات بلاده بشأن التعزيز الدفاعي المرتقب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إن بلاده ستشتري طائرات مقاتلة بـ14 مليار شيكل حتى يضعها في "المتحف".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن حكومة بلاده تشتري مقاتلات جوية بنحو 14 مليار شيكل "الشيكل = 0.27 دولار" ولن تستخدمها حيث ستضعها في "متحف" فحسب، لعشر سنوات فقط، على حد قوله.

وفي السياق نفسه، قال ‏جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إنه لن يرغب أي جندي في التجنيد بالجيش الإسرائيلي إذا علم أنه سيموت في حال الأسر.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الجنرال، نوعام تيفون، لواء سابق بالجيش الإسرائيلي قد أوضح أنه في حال علم المجند أنه في حال أسره سيموت ولن يعود إلى بلاده فلن يتقدم للتجنيد.

وأوضحت الإذاعة أن تصريحات الجنرال تيفون جاءت تعليقا على صفقة تبادل الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين في غزة والمحتملة مع حركة حماس، مضيفا أنه لن يرغب أحد في العيش في إسرائيل في هذه الحالة، طالما أن الوقوع في الأسر يعني الموت في النهاية.

وأعرب عن دهشته من عدم المضي قدما في صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، حتى الآن، متسائلا، مَن يريد العيش في مثل هذا المكان؟".