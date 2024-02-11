بعد الانقلابات.. تسارع دول غرب أفريقيا إلى مغادرة الكتلة الإقليمية

ياسر رشاد - القاهرة - سارعت دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي ضربها الانقلاب إلى الانسحاب من الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا دون اتباع قواعد الخروج ، حسبما ذكرت الهيئة، بينما اجتمع وزراؤها للتداول بشأن الانقسام المتزايد والخلافات السياسية، التوتر في المنطقة.

وفي الاجتماع الوزاري في العاصمة النيجيرية أبوجا، اعترضت الكتلة المعروفة باسم إيكواس على ادعاءات المجلس العسكري في تلك الدول بأن قرارها غير المسبوق بسحب عضويتها كان بسبب العقوبات المرتبطة بالانقلاب التي فرضتها الكتلة على بلدانها بدلا من دعمها. جهود التنمية والسلام.

وكانت المجالس العسكرية الثلاثة قد أعلنت أواخر الشهر الماضي أنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد الانقلابات التي قامت بها مما أدى إلى توتر العلاقات مع الكتلة والشركاء الدوليين.

وهذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من 50 عامًا من وجود الكتلة التي ينسحب فيها أعضاؤها بهذه الطريقة.

ويقول المحللون إنها ضربة غير مسبوقة للتنظيم يمكن أن تهدد الجهود الرامية إلى إعادة الديمقراطية والمساعدة في استقرار المنطقة الهشة بشكل متزايد.

وقال رئيس مفوضية إيكواس، عمر أليو توراي، للصحفيين في الاجتماع، إن "القرار المتسرع" الذي اتخذته الدول لم يتبع المتطلبات المنصوص عليها في بروتوكول الرابطة، بما في ذلك فترة إشعار مدتها عام واحد قبل استكمال هذه العملية.

وقال توراي: "الأهم من ذلك أن الدول الأعضاء الثلاثة لم تفكر فعلياً في آثار هذا القرار على المواطنين".

وبشكل منفصل، رفض كبار المسؤولين الحكوميين في الدول التي يقودها المجلس العسكري يوم الأربعاء إجراء محادثات محتملة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حول هذه القضية، مما قلل من أي آمال في الحوار لحل الأزمة.

وبينما قالت وزارة خارجية النيجر إن البلاد تمضي قدماً في خطة الانسحاب "دون تأخير"، اتهم وزير خارجية مالي عبد الله ديوب الهيئة الإقليمية بالتحيز والفشل في التصرف في البلدان الأخرى التي تنتهك فيها الديمقراطية.