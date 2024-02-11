الدفاع الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية بعدة مقاطعات

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية أسقطت 30 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 30 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي خاركوف، خيرسون، وفي جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية".

ووفقا للدفاع، فإنه "في اتجاه دونيتسك، دمرت القوات الروسية، القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية وصدت 11 هجومًا في مناطق بيلوغوروفكا وبوغدانوفكا ومايورسك ولينينسكوي ونوفغورودسكوي ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو وصلت إلى 325 قتيلاً وجريحًا من العسكريين ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست سيارات ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".

وأردف البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت القوات الروسية، بدعم من المدفعية، القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شيفتشينكو، فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي من في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 عسكريا وثلاث مركبات".