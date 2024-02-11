اشتباكات بين الشرطة السنغالية والمتظاهرين

ياسر رشاد - القاهرة - اشتبكت قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة السنغالية، ومدن أخرى في أول اضطرابات واسعة النطاق بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية التي تشكل واحدة من أهم الأزمات السياسية في البلاد حتى الآن.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب في داكار الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وما بدا أنه رصاص مطاطي على حشود كبيرة من المتظاهرين الذين أقاموا حواجز على الطرق وأحرقوا الإطارات ورشقوا الحجارة.

ولوح بعض المتظاهرين بالأعلام السنغالية، بينما ردد آخرون شعارات مثل "ماكي سال ".

كما واجه المتظاهرون الشرطة في أماكن أخرى، بما في ذلك مدينة توبا، ثالث أكبر مدينة في السنغال، في وسط البلاد؛ وتيس شرق داكار.

وقال سكان لرويترز أو أظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إن ريتشارد تول في الشمال وكولدا في الجنوب.

وقال: "السنغال دولة طوطمية ويُنظر إليها عمومًا على أنها دولة تلعب وفقًا للقواعد"، مضيفًا: "الأزمة الحالية بارزة حقًا، حيث لم يتم تأجيل أي انتخابات على الإطلاق".

وقال سال، الذي تولى السلطة عام 2012 ووصل إلى الحد الدستوري المحدد بفترتين، إنه أجل التصويت بسبب الخلاف على قائمة المرشحين الذي هدد مصداقية العملية الانتخابية.

وأثار التأجيل انتقادات من شركاء دكار الذين حذروا الرئيس المنتهية ولايته من اللجوء إلى وسائل غير دستورية للبقاء في السلطة. دعت كتلة إيكواس لغرب إفريقيا، الطبقة السياسية في السنغال، اليوم الثلاثاء، إلى "اتخاذ خطوات لإعادة الجدول الزمني للانتخابات بشكل عاجل"، وحثت وكالات إنفاذ القانون على ممارسة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن أي محاولة فعلية من جانب سال لتمديد ولايته، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "تشعر بقلق عميق إزاء الإجراءات المتخذة لتأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال في 25 فبراير".

وقد رفضت العديد من شخصيات المعارضة التأجيل، بما في ذلك رئيسة الوزراء السابقة والحليف المقرب من سال، أميناتا توري، التي اتهمت الرئيس بـ "تشويه صورة ديمقراطيتنا، التي كانت تحظى بالاحترام في كل مكان". ووصف خليفة سال الأحداث الأخيرة بأنها "انقلاب مؤسسي".

وقالت أنتا بابكر نجوم، المرشحة الرئاسية في قائمة المرشحين العشرين النهائيين، لقناة الجزيرة إنها تعتقد أن التأخير هو غطاء لسال لتأمين فترة ولاية ثالثة. وأضافت: "لم تصبح هذه حتى مسألة سياسية، هذه مسألة حقوق إنسان، هذا كفاح من أجل ديمقراطيتنا، هذا كفاح من أجل سيادتنا وعلينا أن نقول لا".

ودافع سال عن القرار ونفى الاتهامات بأنه كان يحاول التشبث بالسلطة. وقال في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في دكار يوم السبت: “أنا على استعداد تام لتسليم العصا. لقد تمت برمجتي دائمًا لذلك. أنا لا أسعى مطلقًا إلى أي شيء سوى ترك بلد ينعم بالسلام والاستقرار”.

ويتدفق المتظاهرون إلى الشوارع منذ أن اعتمد البرلمان القرار الأسبوع الماضي، وكثيرا ما اشتبكوا مع الشرطة. كما قامت السلطات أيضًا بتقييد بيانات الهاتف المحمول في جميع أنحاء داكار يومي 5 و 6 فبراير، أي في اليومين التاليين مباشرة للتأجيل.

وقال إيسيك ماتر، مدير الأبحاث في منظمة Netblocks لمراقبة الاتصال: "السنغال لديها تاريخ سابق من انقطاع الاتصالات، ويمكن أن تصبح هذه الاحتجاجات سببا مرة أخرى".

وردت وزيرة العدل السنغالية عيساتا تال سال على منتقدي التأجيل في مقابلة يوم الجمعة، واتهمتهم بالتصرف بسوء نية.

وقالت: "ردي على هؤلاء الناس هو أن أقول لهم إن المبادرة كانت مبادرة برلمانية من قبل مجموعة في المجلس الوطني، وهي حتى جماعة معارضة".

ووافق 105 نواب في البرلمان المؤلف من 165 مقعدا على مشروع قانون التأجيل يوم الاثنين بعد أن فضت قوات الأمن محاولة مجموعة من أعضاء المعارضة لوقف التصويت وفرقت احتجاجات صغيرة في الخارج بالغاز المسيل للدموع.

ومنذ ذلك الحين، قدم تسعة وثلاثون مشرعًا في ائتلاف "يوي أسكان واي" المعارض والعديد من المرشحين الرئاسيين المعارضين طعونًا قانونية أمام المحكمة الدستورية.

وقال وزير العدل إن الطعون القانونية لا تقع ضمن اختصاص المحكمة الدستورية. وقالت: "تم تأجيل الانتخابات الرئاسية مع الالتزام الكامل بالدستور السنغالي".

ولم يحدد سال الطرق القانونية المتاحة للطعن في القرار، لكنه قال إن حقيقة لجوء المعارضين إلى المحاكم تعني "أننا في ديمقراطية فاعلة".