مشنقة في السقف وجثة معلقة.. طفل ينهي حياته في بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

تخلص طفل يبلغ من العمر 15 عامًا من حياته، بعد أن نصب لنفسه مشنقة مستخدمًا حبل معلق في السقف، بسبب خلافات أسرية، بإحدى قرى مركز العدوة شمالي غرب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا، إخطارًا بقيام طفل بانهاء حياته داخل غرفة منزله بمركز العدوة، مستخدمًا حبل معلق بالسقف.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين قيام "ح. ش" 25 سنة، بالتخلص من حياته بعد أن شنق نفسه داخل غرفة منزله.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين، من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقى الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700 ، 0220816831، طول اليوم، كما تحذر دار الإفتاء من مخاطر وإثم الانتحار.