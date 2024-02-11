الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير خارجية ايران في دمشق

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في دمشق، وبحث معه التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين سوريا وايران.

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