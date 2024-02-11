لعقد قمة مع السيسي.. وسائل إعلام تكشف موعد زيارة أردوغان إلى مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيزور مصر يوم الأربعاء المقبل، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصار مطلعة تأكيدها أن أردوغان سيلتقي خلال زيارته بالرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سيعقد الطرفان مباحثات على مستوى القمة.

وكانت وكالة "بلومبرج" قد ذكرت أن الرئيس التركي من المقرر أن يزور مصر في الـ 14 فبراير 2024.

وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأنه سيزور مصر قريبا، وستكون غزة ونقل المرضى الفلسطينيين لاستكمال علاجهم في تركيا، على رأس أجندة المباحثات، حسب قوله.