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الانتخابات الرئاسية.. الفنلنديون يدلون بأصواتهم في جولة الحسم

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واس - كوبنهاجن  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بدأ الناخبون في فنلندا التوجه إلى مراكز الاقتراع، اليوم، في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.
ويتنافس في جولة الإعادة التي تنتهي مساء اليوم رئيس الوزراء السابق، ألكسندر ستوب (55 عامًا)، ووزير الخارجية السابق، بيكا هافيستو (65 عامًا).

الانتخابات الرئاسية في فنلندا

في حين أدلى قرابة مليوني ناخب، من المقيمين في فنلندا بأصواتهم بالفعل.
وكان ستوب قد تصدر الجولة الأولى من الانتخابات، التي تنافس فيها تسعة مرشحين، بحصوله على 27.2 % من الأصوات، وتلاه هافيستو بنسبة 25.8%.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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