شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الرئاسية.. الفنلنديون يدلون بأصواتهم في جولة الحسم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ الناخبون في فنلندا التوجه إلى مراكز الاقتراع، اليوم، في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في جولة الإعادة التي تنتهي مساء اليوم رئيس الوزراء السابق، ألكسندر ستوب (55 عامًا)، ووزير الخارجية السابق، بيكا هافيستو (65 عامًا). الانتخابات الرئاسية في فنلندا في حين أدلى قرابة مليوني ناخب، من المقيمين في فنلندا بأصواتهم بالفعل.

وكان ستوب قد تصدر الجولة الأولى من الانتخابات، التي تنافس فيها تسعة مرشحين، بحصوله على 27.2 % من الأصوات، وتلاه هافيستو بنسبة 25.8%.