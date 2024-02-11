العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية.. ذعر في غوما مع تقدم متمردي إم 23

ياسر رشاد - القاهرة - إميل بولينجو ليس متأكداً من المدة التي سيتمكن فيها هو وغيره من سكان غوما، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، من الصمود.

وقد انقطعت هذه المدينة الكبرى في المنطقة، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة، عن المزارع التي تغذيها لعدة أيام.

وهذه هي الحلقة الأحدث في تجدد القتال الذي شهد إضافة عشرات الآلاف إلى ما يقرب من سبعة ملايين شخص أجبروا على ترك منازلهم في البلاد بسبب صراعات متعددة.

ويقوم متمردون من حركة إم 23 التي يقودها التوتسي بإغلاق الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى غوما من الشمال والغرب ويمنعون مرور المنتجات الزراعية عبرهما.

وقال بولينجو لبي بي سي: "نحن خائفون من الجوع إذا لم يحرر الجيش الكونغولي أياً من الطرق الرئيسية في وقت قريب جداً. يمكنك أن تشعر بالذعر هنا... الناس خائفون للغاية".

وتضخم عدد سكان جوما في الأيام الأخيرة مع فرار الناس من المقاتلين المتقدمين.

وتعرضت بلدة ساكي الواقعة على بعد 25 كيلومترا شمال غربي جوما لهجوم يوم الأربعاء.

وقال مونديكي كاندونداو لبي بي سي من سريره في المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في غوما: "لقد تعرضت لإصابة في الحوض ناجمة عن شظية".

وقال سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 25 عاما إن المتمردين أطلقوا قذيفة من تل يطل على البلدة يوم الأربعاء.

وأضاف: "كنت أقف خلف حجرة وكان هناك الكثير من الأشخاص هناك، وهنا انفجرت القنبلة".

"نحن خائفون لأنك تعلم أن الحرب مستمرة، ولا معنى لها. نحن ننتظر لنرى ما إذا كانت ستنتهي حتى نتمكن من العودة إلى منازلنا".

وقال لوران كريسشي، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لبي بي سي من مستشفى بيت صيدا الحكومي في غوما إن أعداد المرضى ارتفعت يوم الأربعاء، لقد كانت بالفعل خسائر جماعية. كنا أمام 80 مريضا في مستشفىنا". لدينا الآن 130 مريضًا، لذا من الصعب جدًا التعامل مع الأمر".

بالنسبة لكثير من الناس، فهي حالة مأساوية من ديجا فو.

وقال باسكال باشالي لبي بي سي بعد وصوله إلى غوما: "إلى متى سنعيش على هذا النحو؟ بين الحين والآخر نواصل الفرار". ويتدفق الناس سيرا على الأقدام، على الدراجات النارية والحافلات الصغيرة.

وقالت ألين أومبيني إنها كانت في حالة ذهول لدى وصولها إلى المدينة: "لقد فررنا خالي الوفاض كما تروننا - لا طعام ولا ملابس، نحتاج إلى المساعدة في توفير المأوى والغذاء".

ومع اقتراب الصراع، فإنه يعيد ذكريات عام 2012 عندما احتل المتمردون المدينة الواقعة على ضفاف البحيرة لمدة 10 أيام قبل أن يهجروها بعد ضغوط دولية.

بدأت حركة M23، التي تشكلت كفرع من جماعة متمردة أخرى، العمل في عام 2012 ظاهريًا لحماية سكان التوتسي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين اشتكوا منذ فترة طويلة من الاضطهاد والتمييز. وقال خبراء الأمم المتحدة إن المجموعة مدعومة من رواندا المجاورة، التي يقودها التوتسي أيضًا، وهو الأمر الذي نفته كيجالي باستمرار.

وقال وزير الاتصالات الكونغولي باتريك مويايا لبي بي سي: "نعلم جميعا أن سبب هذه الحرب اقتصادي. رواندا تواصل... على مدى السنوات الـ 25 الماضية... نهب مواردنا المعدنية"، وحث المملكة المتحدة على استخدام نفوذها مع رواندا لـ تخفيف الوضع.

وهناك الآن مخاوف من أن تتمكن جماعة إم 23 - وهي الأكثر تنظيما وانضباطا وتجهيزا من بين جماعات الميليشيات العديدة في المنطقة - من السيطرة على جوما مرة أخرى.

وقال الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، الذي أُعيد انتخابه مؤخرًا، العام الماضي إن "الكونغوليين بحاجة إلى أن يتعلموا كيف يثقوا بنا، فغوما لن تسقط أبدًا". وكرر الوعد في المدينة نفسها خلال الحملة الانتخابية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي متناول مدن التعدين الكبرى التي تزود المعادن والمعادن التي يرتفع الطلب عليها مثل الذهب والقصدير والكولتان، أصبحت غوما مركزًا اقتصاديًا حيويًا. وقد اجتذبت روابط النقل البري والجوي التي تتمتع بها، وحقيقة أن لديها قاعدة ضخمة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، مجموعة كبيرة من الشركات والمنظمات الدولية والقنصليات الدبلوماسية.

وعلى هذا النحو، تعد غوما هدفًا استراتيجيًا قيمًا، لكن حركة 23 مارس تقول إنها لا تريد الاستيلاء عليها وتصر على أنها في موقف دفاعي وليست هجومية.