البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتانياهو بضرورة حماية من يحتمون في رفح

أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي اليوم الأحد بأن إسرائيل يجب ألا تمضي قدما في عملية عسكرية في رفح دون خطة لضمان سلامة نحو مليون شخص يحتمون هناك.

وأوضح البيت الأبيض أن الاتصال ركز أيضا على الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الاسرى لدى حركة حماس.