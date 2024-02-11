أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي اليوم الأحد بأن إسرائيل يجب ألا تمضي قدما في عملية عسكرية في رفح دون خطة لضمان سلامة نحو مليون شخص يحتمون هناك.
وأوضح البيت الأبيض أن الاتصال ركز أيضا على الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الاسرى لدى حركة حماس.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتانياهو بضرورة حماية من يحتمون في رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.