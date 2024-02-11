شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بايدن لنتنياهو: عملية رفح لا يجب أن تستمر دون خروج آمن للمدنيين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عملية رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة لخروج آمن للمدنيين.

ونقل البيت الأبيض عن بايدن تأكيده في حديثه لنتنياهو على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيت الأبيض في بيان اليوم الأحد، أن بايدن دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلن نتنياهو أنه لم يتحدث إلى بايدن منذ تصريحات الأخير يوم الخميس.

وقال خلال مقابلة مع برنامج “فوكس نيوز صنداي” بثتها شبكة “إيه بي سي” اليوم: “أقدر دعم الرئيس بايدن لإسرائيل منذ بداية الحرب. ولا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده بذلك”.

أقرب إلى القطيعة

يأتي ذلك فيما كشف 6 مسؤولين أمريكيين أن بايدن ومساعديه أقرب إلى القطيعة مع نتنياهو.

وقالوا لصحيفة “واشنطن بوست” اليوم إن مساعدي بايدن يحثونه على انتقاد نتنياهو علناً.

كما أوضحوا أن مساعدي بايدن لم يعد ينظرون إلى نتنياهو كشريك يمكنه التأثير حتى في السر.

كذلك لفتوا إلى أن نهج بايدن تجاه إسرائيل لم يتغير، لكن يمكنه إدانة نتنياهو.

إدخال المزيد من المساعدات

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يتحدث مع الرئيس بانتظام أن تعليقات بايدن الحادة غير المعتادة يوم الخميس، حينما قال إن العمليات الإسرائيلية في غزة أصبحت مفرطة ومبالغاً بها، تعكس ما كان يقوله على انفراد منذ فترة طويلة.

كما أضاف: “لا أعتقد أن أي شخص يمكنه أن ينظر إلى ما فعله الإسرائيليون في غزة ولا يقول إنه مبالغ فيه. هذا يثير الإحباط لدى الإسرائيليين. هل قاموا بالعمل على ما سيأتي بعد ذلك في غزة؟ لا، لم يتعاملوا مع الأسئلة الصعبة حقاً”.

كذلك أردف المسؤول أن بايدن يهتم بشدة بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكداً أن هذا الأمر “في ذهنه دائماً” وأنه يشعر بالإحباط بسبب العقبات التي تضعها إسرائيل. وشدد على أن “كل شيء هو صراع يومي”.