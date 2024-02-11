الرئاسة المصرية تصدر بيانا عقب تصريحات "بايدن" بشأن إدخال المساعدات إلى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أصدرت الرئاسة المصرية، اليوم الجمعة 09 فبراير 2023، بيانا صحفيا، تعقيبًا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالات:





المصدر : وكالات