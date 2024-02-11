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الرئاسة المصرية تصدر بيانا عقب تصريحات "بايدن" بشأن إدخال المساعدات إلى غزة

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القاهرة - كتب محمد نسيم - أصدرت الرئاسة المصرية، اليوم الجمعة 09 فبراير 2023، بيانا صحفيا، تعقيبًا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالات:


 

المصدر : وكالات

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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