مصرع طالب إعدادي في ترعة بحجازة في قنا



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي طالب إعدادي مصرعه، اليوم الأحد، غرقًا في ترعة في قرية حجازة قبلي، بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طالب إعدادي غرقًا داخل ترعة في قرية حجازة مركز قوص.

وبعد الفحص، تبين مصرع "عبدالله.م.ع، يبلغ من العمر 12 عامًا، في ترعة جوار كوبري اللهبة بقرية حجازة مركز قوص، كان يقف على جانب الترعة وسقط فجأة.

تم انتشال الجثة وتقرر إيداعها داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.