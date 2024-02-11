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فوز المحافظ ألكسندر ستوب في جولة الإعادة للرئاسة الفنلندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - هلسنكي-(د ب أ)

فاز رئيس الوزراء المحافظ السابق ألكسندر ستوب في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفنلندية، حيث تفوق بفارق ضئيل على وزير الخارجية السابق والسياسي المنتمي إلي حزب الخضر بيكا هافيستو.

وحصل ستوب على 51.7% من أصوات الناخبين مقابل 48.3% لهافيستو، وفقا لهيئة الإذاعة العامة "إيل" بعد فرز 98% من الأصوات، مشيرة إلى أن هافيستو قدم التهنئة لستوب على فوزه في الانتخابات.

ويتولى ستوب مهام منصبه اعتبارا من أول مارس المقبل، خلفا للرئيس الحالي ساولي نينيستو، الذي أكمل فترتين مدة كل منهما 6 سنوات، ولا يسمح له بالترشح لولاية أخرى.

ويتم انتخاب الرئيس الفنلندي بشكل مباشر وهو يتمتع بصلاحيات كبيرة في السياسة الخارجية والأمنية، إلى جانب منصبه الشرفي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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