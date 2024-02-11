الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل إلى الدوحة لمباحثات مع أمير قطر

وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيلتقي غدا أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في إطار استمرار المشاورات لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.
كما سيبحث عباس مع أمير قطر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
ويرافق عباس كلا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، مستشاره للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، السفير الفلسطيني لدى قطر منير غنام.
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